Banswara : संतुलन बिगड़ने से बाइक सवार गिरा, ट्रक के पहियों से कुचला गया, पिता के सामने हुई बेटे की दर्दनाक मौत

Banswara Road Accident : बांसवाड़ा में दुर्घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज भी एक और दर्दनाक हादसा हो गया। बांसवाड़ा-रतलाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटी सरवन में ट्रक के पिछले हिस्से से टकराने के बाद बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया। जिससे बाइक सवार ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गया और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना विकराल था कि बाइक सवार के सिर की हड्डियों का मांस तक बाहर आ गया था। उपस्थित लोग व ग्रामीण इस दृश्य का देख नहीं पा रहे थे। सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है।