Jaisalmer : 100 बीघा जमीन, खुशहाल फैमिली…फिर बर्थडे की पार्टी से लौटते ही टांके में क्यों कूद गया पूरा परिवार?

Jaisalmer Human Angle Story : जैसलमेर के पोकरण में एक हृदयविदारक घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पड़ोस में जन्मदिन की पार्टी से लौटे दोनों मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशियां थीं। घर में किसी आर्थिक तंगी की भी बात नहीं थी। 100 बीघा पुश्तैनी जमीन, फर्नीचर का काम और परिवार की सामान्य जिंदगी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद पति-पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। रामदेवरा क्षेत्र के लोहारकी गांव में रविवार रात हुई इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं कर सकी है।