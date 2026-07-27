Jaisalmer: सालमसागर से जुड़ी उम्मीदें अधूरी, शहर अब भी देख रहा संपूर्ण बदलाव की राह

पोकरण. कस्बे के बीचोंबीच स्थित ऐतिहासिक सालमसागर तालाब की बदहाली को लेकर आमजन में भी नाराजगी है। पत्रिका की ओर से आयोजित अभियान के तहत परिचर्चा में लोगों ने वर्षों से उपेक्षा के शिकार सालमसागर तालाब के कायाकल्प की बात कही है। उन्होंने तालाब पर धीमी गति से चल रहे कार्यों पर रोष जताया। लोगों ने सालमसागर तालाब के कार्य को कागजों से बाहर निकालकर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने की मांग की।