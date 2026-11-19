मैं दीपक व्यास पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं और वर्तमान में राजस्थान पत्रिका के जैसलमेर ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हूं। मेरी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य तथ्यों पर आधारित, निष्पक्ष और जनसरोकारों से जुड़ी खबरों को समाज के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने प्रशासन, राजनीति, पर्यटन, सीमा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टें तैयार की हैं। खोजी और समाधान-आधारित पत्रकारिता मेरी कार्यशैली की प्रमुख पहचान रही है। मेरा विश्वास है कि पत्रकार केवल समाचार देने वाला नहीं, बल्कि समाज और प्रशासन के बीच एक जिम्मेदार सेतु भी होता है। बदलते डिजिटल दौर में भी मैं निरंतर नई तकनीकों और आधुनिक पत्रकारिता के तरीकों को अपनाते हुए पाठकों तक विश्वसनीय, सार्थक और प्रभावशाली सामग्री पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। ईमानदारी, संवेदनशीलता और पेशेवर उत्कृष्टता मेरे कार्य के मूल मूल्य हैं।.