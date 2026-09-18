जयपुर अग्निकांड : सरकार का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों पर गिरी गाज, उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित

जयपुर। पुरोहित जी का कटला स्थित सेठी कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। सरकार ने लापरवाही के मामले में जयपुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) देवेंद्र मीणा और सहायक अग्निशमन अधिकारी कुलदीप माणतवाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही आग की घटना और भवन में अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है।