IMD Alert: राजस्थान के 28 जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 28 जिलों में अगले तीन घंटे के दौरान बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इनमें 11 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।