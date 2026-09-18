जयपुर महापौर चुनाव में घमासान : कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, पार्षदों को डराने-धमकाने का मामला

कांग्रेस की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मतगणना के दौरान कम से कम सात मामलों में लगातार आगे चल रहे कांग्रेस प्रत्याशियों को बेहद कम अंतर से पराजित घोषित किया गया। पार्टी का आरोप है कि प्रत्याशियों ने जब परिणाम और मतगणना में विसंगतियों को लेकर पुनर्मतगणना की मांग की तो उनकी शिकायत सुनने के बजाय पुलिस ने धक्का-मुक्की और बल प्रयोग करते हुए उन्हें मतगणना स्थल से बाहर कर दिया।