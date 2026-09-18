DUSU Election 2026 : राजस्थान के युवा नेता इतिहास रचने की दहलीज पर, NSUI के विजय मीणा और ABVP के लक्ष्यराज की चमकेगी किस्मत!

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU Election 2026) के महासमर में इस बार सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ 'राजस्थान कनेक्शन' बनकर उभरा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित छात्र राजनीति के मैदान में इस बार राजस्थान के दो युवा नेता न केवल मुख्य पदों पर सीधे उम्मीदवार के रूप में ताल ठोके हुए हैं, बल्कि पूरे राज्य की छात्र राजनीति का असर दिल्ली कैंपस में साफ दिखाई दे रहा है। आज शुक्रवार 18 सितंबर को करीब 1.5 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए मतदान संपन्न होने के बाद, अब सभी की निगाहें कल शनिवार 19 सितंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। NSUI ने जहां राजस्थान के साधारण परिवार से आने वाले आदिवासी छात्र विजय शंकर मीणा को सीधे अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाकर मास्टरस्ट्रोक खेला है, वहीं ABVP ने राजस्थान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर मैदान में उतारा है।