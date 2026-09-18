Train Route Change: रेलवे ट्रेक पर निर्माण कार्य के चलते 1 से 15 अक्टूबर तक बदले रूट से चलेंगी राजस्थान की चार ट्रेनें

Indian Railways
Indian Railways: जयपुर। उत्तर मध्य रेलवे के आगासोद और पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन डालने तथा बीना स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के लिए रेल प्रशासन की ओर से ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की कई रेलसेवाओं का संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने प्रभावित ट्रेनों के मार्ग में बदलाव की जानकारी जारी की है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार निर्माण कार्य के चलते चार रेलसेवाएं निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी। इनमें तिरूच्चिरापल्ली-भगत की कोठी, भगत की कोठी-तिरूच्चिरापल्ली तथा भोपाल-जोधपुर और जोधपुर-भोपाल रेलसेवाएं शामिल हैं।
|ट्रेन संख्या
|रेलसेवा
|प्रभावित अवधि
|परिवर्तित मार्ग
|20482
|तिरूच्चिरापल्ली-भगत की कोठी
|3 व 10 अक्टूबर
|भोपाल-संत हिरदाराम नगर-मक्सी-नागदा-सवाईमाधोपुर
|20481
|भगत की कोठी-तिरूच्चिरापल्ली
|7 व 14 अक्टूबर
|सवाईमाधोपुर-कोटा-नागदा-संत हिरदाराम नगर-मक्सी-भोपाल
|14814
|भोपाल-जोधपुर
|1 से 15 अक्टूबर
|भोपाल-संत हिरदाराम नगर-मक्सी-रूठियाई-कोटा
|14813
|जोधपुर-भोपाल
|1 से 14 अक्टूबर
|कोटा-रूठियाई-संत हिरदाराम नगर-मक्सी-भोपाल
रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल रेलसेवा 19 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक कुल 12 ट्रिप में जोधपुर से रवाना होगी। इस दौरान बीना स्टेशन पर इसके ठहराव की अवधि में भी बदलाव किया गया है। ट्रेन का बीना स्टेशन पर निर्धारित 10 मिनट का ठहराव घटाकर 2 मिनट किया जाएगा।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि प्रभावित अवधि में यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेन के संशोधित मार्ग और ठहराव की जानकारी जरूर जांच लें। तीसरी लाइन और यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पूरा होने के बाद रेल संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार होने की उम्मीद है।
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