Train Route Change: रेलवे ट्रेक पर निर्माण कार्य के चलते 1 से 15 अक्टूबर तक बदले रूट से चलेंगी राजस्थान की चार ट्रेनें

Indian Railways: जयपुर। उत्तर मध्य रेलवे के आगासोद और पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन डालने तथा बीना स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के लिए रेल प्रशासन की ओर से ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की कई रेलसेवाओं का संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने प्रभावित ट्रेनों के मार्ग में बदलाव की जानकारी जारी की है।