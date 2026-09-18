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जयपुर के बड़ी चौपड़ बाजार में आग के बाद अशोक गहलोत पहुंचे मौके पर, प्रभावित दुकानदारों से की बातचीत

Jaipur Badi Chaupar Fire: जयपुर की बड़ी चौपड़ स्थित बाजार में लगी आग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात कर नुकसान और उनकी परेशानियों की जानकारी ली।
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जयपुर

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Harshita Saini

Sep 18, 2026

ashok gehlot visit

आग प्रभावित दुकानदारों से मिले अशोक गहलोत

जयपुर। बड़ी चौपड़ स्थित बाजार में गुरुवार को लगी आग के बाद आज (शुक्रवार को) पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौके पर पहुंचे। गहलोत ने सेठी कॉम्प्लेक्स में आग से प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत कर आग से हुए नुकसान की जानकारी ली और मौके के हालात भी देखे। आग की घटना में बाजार की करीब 25 दुकानें प्रभावित हुई हैं।

आग के बाद दुकानदारों के सामने हुए नुकसान और कारोबार पर पड़े असर को लेकर गहलोत ने उनसे बात की और उनकी परेशानियां जानीं। इस दौरान बड़ी चौपड़ बाजार में आग से प्रभावित क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी नजर आई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बातचीत की।

खबर अपडेट की जा रही है...

जयपुर अग्निकांड: ऊपर की दुकानों की तपिश से नीचे भी गर्म होने लगीं थीं दुकानें, पानी तक हुआ गर्म

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Updated on:

18 Sept 2026 01:51 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के बड़ी चौपड़ बाजार में आग के बाद अशोक गहलोत पहुंचे मौके पर, प्रभावित दुकानदारों से की बातचीत

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