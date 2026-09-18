‘तेरे भाई ने मेरी पत्नी को क्यों भगाया?’ भाई के मोहब्बत की सजा छोटे भाई को, जयपुर से अपहरण कर मारपीट

ASI जय सिंह के मुताबिक, करौली के मामचारी निवासी मनोज (29) जयपुर के गोनेर रोड स्थित बैरवा कॉलोनी में किराए के कमरे में रहकर रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बुधवार सुबह करीब नौ बजे वह अपने कमरे से कोचिंग के लिए निकला था। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पीछे पहुंचने पर पहले से घात लगाकर बैठे 5-6 युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने मनोज का मोबाइल छीन लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जबरन उसे कार में बैठा लिया गया। पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों में से एक युवक उससे लगातार उसके भाई के बारे में पूछताछ कर रहा था।