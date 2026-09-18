मोबाइल रखते हैं तो न करें ये 15 काम, वरना खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा और पैसा



पुलिस ने मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखने की सलाह दी है। अनजान ईमेल, मैसेज या ऑफर में आए संदिग्ध लिंक और फाइलों पर क्लिक नहीं करें। जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन्हें मोबाइल से हटा दें और ऑटोमैटिक अपडेट चालू रखें।

फोन की सुरक्षा के लिए मजबूत PIN, पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो, टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें। Find My Device जैसी सुविधा ऑन रखने से फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में उसे लॉक और ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने USB Debugging को बंद रखने की भी सलाह दी है।