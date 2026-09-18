Tourist Train: दक्षिण भारत दर्शन के लिए 21 अक्टूबर को राजस्थान से चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, 12 दिन में होंगे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन

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Bharat Gaurav Tourist Train: जयपुर. दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन 21 अक्टूबर 2026 को सीकर जंक्शन से रवाना होगी और जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ से यात्रियों को लेकर दक्षिण भारत जाएगी। यात्रा की कुल अवधि 12 दिन होगी। इस दौरान यात्रियों को रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे।
आईआरसीटीसी जयपुर के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश सैनी के अनुसार भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में वातानुकूलित कोच, आधुनिक किचन-कार और बायो-टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यात्रियों के बजट और सुविधा के अनुसार पैकेज को स्टैंडर्ड और कंफर्ट दो श्रेणियों में रखा गया है।
|श्रेणी
|प्रति व्यक्ति किराया
|ट्रेन यात्रा
|आवास
|बस सुविधा
|स्टैंडर्ड
|₹37,810
|III AC
|नॉन-AC
|नॉन-AC
|कंफर्ट
|₹50,290
|II AC
|AC
|AC
दोनों पैकेज में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ, होटल आवास, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, स्थानीय परिवहन, मंदिर दर्शन और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी।
यात्रा कार्यक्रम के अनुसार ट्रेन 21 अक्टूबर को सीकर से रवाना होकर 23 अक्टूबर को रेणीगुंटा पहुंचेगी। 24 अक्टूबर को तिरुपति बालाजी के दर्शन कराए जाएंगे। 25 अक्टूबर को ट्रेन रेणीगुंटा से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी और 26 अक्टूबर को रामेश्वरम पहुंचकर रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।
27 अक्टूबर को मदुरै में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन होंगे। इसके बाद ट्रेन कन्याकुमारी के लिए रवाना होगी। 28 अक्टूबर को कन्याकुमारी भ्रमण कराया जाएगा। 30 अक्टूबर को ट्रेन मरकापुर पहुंचेगी, जहां यात्रियों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद वापसी यात्रा शुरू होगी और 1 नवंबर 2026 को सीकर में यात्रा समाप्त होगी।
सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता होने पर LTC सुविधा का लाभ भी मिल सकता है।
|जानकारी
|विवरण
|यात्रा शुरू
|21 अक्टूबर 2026
|यात्रा समाप्त
|1 नवंबर 2026
|अवधि
|12 दिन
|प्रस्थान
|सीकर जंक्शन
|प्रमुख बोर्डिंग स्टेशन
|जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़
|प्रमुख दर्शन
|तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन
|स्टैंडर्ड पैकेज
|₹37,810 प्रति व्यक्ति
|कंफर्ट पैकेज
|₹50,290 प्रति व्यक्ति
|बुकिंग
|IRCTC Tourism वेबसाइट/जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
|जानकारी के लिए
|8595930998, 8595924336
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