Bisalpur Dam Water Level: जाते-जाते मानसून ने बीसलपुर को दी मामूली राहत, बांध का गेज 2 सेंटीमीटर बढ़ा

बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति होती है। ऐसे में बांध के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी भी जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि दो सेंटीमीटर की वृद्धि से बांध की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अब आने वाले दिनों में कैचमेंट क्षेत्र में होने वाली बारिश और पानी की आवक पर नजर रहेगी। मानसून की विदाई के साथ यदि बारिश का दौर थमता है तो बांध के जलस्तर में फिर गिरावट शुरू होने की संभावना रहेगी।