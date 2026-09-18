‘पति संग घूमने आई हूं’ निर्दलीय महिला पार्षद का वीडियो वायरल; अस्पताल में भर्ती ससुर ने लगाए गंभीर आरोप

इधर, जोधपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बोर्ड गठन और मेयर पद के चयन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव में अपना बोर्ड बनाने की कवायद के बीच गुरुवार को पार्टी ने दावा किया कि उसके पास संख्या बल पूरा है। इस बीच, मेयर के पद को लेकर पार्टी के भीतर सोशल इंजीनियरिंग (जातीय व क्षेत्रीय संतुलन) को ध्यान में रखते हुए मंथन का दौर जारी है। मेयर के चयन में पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान में रख रही है। सभी शहरों के मेयर उस शहर के स्थानीय समीकरण के साथ जातिगत समीकरणों का भी देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राजस्थान के सभी निकायों में मेयर अध्यक्ष के चयन में जातिगत संतुलन बिठाया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है।