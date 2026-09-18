Rajasthan: कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार; डेगाना में देर रात सियासी हंगामा

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नगर निकाय चुनावों में बोर्ड बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए सत्ता का खुला दुरुपयोग हो रहा है। डेगाना में भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने के खिलाफ कांग्रेस की आपत्तियों पर निष्पक्ष सुनवाई की मांग को लेकर जारी धरने पर लाठीचार्ज निंदनीय है। वहीं, मांढ़ण में निर्वाचित पार्षदों को शपथ लेने से रोका जा रहा है, लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है। उधर, खंडार में भाजपा पार्षद मानवेंद्र को भाजपा द्वारा जबरन ले जाने के खिलाफ उनका परिवार दो दिन से उनकी रिहाई की गुहार लगा रहा है। एक के बाद एक ये घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस-प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भाजपा को जनादेश स्वीकार कर लोकतंत्र से खिलवाड़ बंद करना चाहिए।