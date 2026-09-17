नागौर-डीडवाना: चार नगर परिषदों में मुकाबला कांटे का, हाइब्रिड और निर्दलीय भी पार्टी प्रत्याशी

बहुमत का गणितः- कुल 45 वार्ड है। भाजपा के 15 व कांग्रेस के 17 पार्षद है। निर्दलीय 14 पार्षद निर्वाचित हुए है। बहुमत के लिए 23 का आंकड़ा चाहिए। भाजपा ने महेश रामचन्द्रका निर्दलीय को प्रत्याशी बनाकर अपनी संख्या में एक अंक बढ़ा लिया है। सभापति प्रत्याशी के साथ कुछ निर्दलीय पार्षद भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। पार्टी ने हाइब्रिड सिस्टम से आरिफ खान को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार निकाय चुनाव में इनके भाई आसिफ खान को हाइब्रिड प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस सभापति की कुर्सी पर काबिज हुई थी। इस बार मुकाबला कांटे का है।