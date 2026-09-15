Degana Nagar Palika Election : कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं और उनकी पत्नियां जीतीं, पूरे शहर में हो रही इसकी चर्चा

चुनाव परिणामों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कई वार्डों में मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी रहे। कई सीटों पर निर्दलीयों ने कांग्रेस के परंपरागत वोटों में सेंध लगाई, जिससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। इसके चलते कई वार्डों में कांग्रेस के समीकरण अंतिम समय तक उलझे रहे। वहीं भाजपा ने चुनाव से पहले बूथ स्तर तक रणनीति बनाकर संगठित तरीके से चुनाव मैदान में काम किया। इसका असर परिणामों में दिखाई दिया और भाजपा 13 वार्डों में जीत के साथ बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई। कांग्रेस के खाते में 9 और निर्दलीयों के खाते में 3 सीटें आईं।