वोटरों ने रचा इतिहास: रियांबड़ी व मूण्डवा में वोटिंग 84 फीसदी के पार

चुनाव में कांग्रेस ने दो दंपती को अलग-अलग वार्डों से प्रत्याशी बनाया है। पूर्व शहर अध्यक्ष गिरधारी मुंडेल वार्ड संख्या 13 से, जबकि उनकी पत्नी भगवती मुंडेल वार्ड संख्या 23 से चुनाव मैदान में हैं। दोनों ने वार्ड 13 स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इसी दौरान वार्ड 12 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कूंकणा ने भी मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम बिंदा और उनकी पत्नी नीतू चौधरी ने साथ पहुंचकर वार्ड 8 में मतदान किया। दोनों ने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व पालिकाध्यक्ष राधाकिशन बिंदा ने वार्ड 12 में वोट डाला। मतदान केंद्रों पर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और समर्थकों की सक्रियता भी नजर आई।