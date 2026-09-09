मारवाड़ में बड़े दलों की धमक फीकी, निर्दलीयों के हाथ निकायों की चाबी

नागौर शहर के हनुमान बाग सरकारी स्कूल का भवन कुछ समय पहले असुरक्षित घोषित कर पढ़ाई पर ताला लग गया। लेकिन चुनाव आया तो यही भवन फिर ‘सुरक्षित’ हो गया। वजह भी खास है... वार्ड 41 के दो मतदान बूथ यही जो लगाने हैं। सो, चुनाव से पहले मरम्मत भी हो गई। मंगलवार को टाइगर यहां पहुंचे तो उनकी नजर कमरे की छत पर टिक गई। मतदान कार्मिक ने छत की टूटी पट्टियां गिनानी शुरू की... एक, दो, तीन, चार और पांच। टाइगर ने तुरंत सलाह दी- ईवीएम के नीचे तो मत रखना। कार्मिक भी मुस्कुरा दिए और बोले- साहब, ईवीएम तो बच जाएगी... हमें तो नीचे बैठना पड़ेगा। अब इसे चुनावी मजबूरी कहें या व्यवस्था की मजबूती... फैसला आप ही करें।