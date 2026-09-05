मुकाबले का गणित:  नागौर के 14 वार्ड में सीधी टक्कर, 34 में बहुकोणीय बिसात

नागौर. नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया में शुक्रवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के प्रत्याशियों को उनके दल के पंजीकृत चुनाव चिह्न मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों को अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए गए है। किसी निर्दलीय प्रत्याशी को मोतियों का हार मिला तो किसी को बांसूरी। कोई हरी मिर्च चुनाव चिन्ह के साथ मतदाताओं के बीच जाएगा तो किसी को चप्पल का निशान मिला है।रिटर्निंग अधिकारी गोविन्दसिंह भींचर ने बताया कि शुक्रवार को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। नगर परिषद के 46 भाजपा प्रत्याशियों को कमल का फूल, कांग्रेस के 47 प्रत्याशियों को हाथ तथा आरएलपी के 18 प्रत्याशियों को बोतल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया।विभिन्न वार्डों में उतरे 130 निर्दलीय प्रत्याशियों को निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। सिम्बल मिलने के साथ ही प्रत्याशियों के जनसम्पर्क ने भी शुक्रवार को जोर पकड़ लिया। इसके साथ ही प्रत्याशी अपने चुनाव के साथ प्रचार सामग्री भी प्रकाशित करवा कर वितरित करने लगे है।