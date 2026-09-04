नागौर: शादी के लिए दिए 3 लाख रुपए, महीनेभर बाद ही दुल्हन घर से फरार; युवक ने चार महिलाओं पर लगाया ठगी का आरोप

रामलाल ने पुलिस को बताया कि वह फिलहाल जीएनएम मेडिकल का प्रशिक्षण ले रहा है। उसकी पहचान गोटन निवासी सुषमा और शारदा से थी। उन्होंने बताया कि जब वह अविवाहित थे तो 10 अप्रैल से 21 मई के बीच दोनों ने उसके मोबाइल पर शादी के लिए अलग-अलग लड़कियों के फोटो भेजे थे। इसके बाद 5 जून को दोनों महिलाओं ने उसे गोटन बुलाया। यहां उसकी मुलाकात महाराष्ट्र के अकोला निवासी नीतू और उसकी मौसी दिव्या से करवाई गई। बातचीत के बाद नीतू से विवाह कराने के लिए तीन लाख रुपए की मांग रखी गई।