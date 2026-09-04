Rajasthan:’झूठे केस में फंसा रही प्रेमिका’, लव मैरिज के बाद पुराने ससुराल लौटी तो प्रेमी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा

जानकारी के अनुसार ढोलावास गांव की ढाणी गाबल्या निवासी हरकेश मीणा ने एक शादीशुदा महिला से प्रेम विवाह किया था। युवक का कहना है कि उसने महिला से आर्य समाज में शादी की थी। दोनों के बीच कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में महिला अपने पुराने ससुराल लौट गई। अब महिला उसे झूठे केस में फंसाना चाहती है। युवक का कहना है कि वह इस पूरे मामले में न्याय चाहता है। इसी मांग को लेकर वह गुरुवार को राहुवास इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई।