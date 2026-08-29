Dausa Crime: खेत से मिले शव की गुत्थी सुलझी, जम्मू कश्मीर-यूपी से हिस्ट्रीशीटर सहित 2 आरोपी अरेस्ट, महिला हिरासत में

15 अगस्त को खेड़ली कलां गांव के जंगल में बाजरे के खेत से राहुल उर्फ भानू मीना (30), निवासी खेड़ा कल्याणपुर, अलवर का शव बरामद हुआ था। मृतक के पास पहचान संबंधी दस्तावेज और मोबाइल फोन नहीं मिलने से पुलिस के सामने पहले उसकी पहचान और फिर हत्यारों तक पहुंचने की चुनौती थी। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गहन अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने सुरेश मीणा को यूपी के सुल्तानपुर और शेरसिंह मीणा को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया। इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है।