Jaipur: पेटीज खाने के बाद जान गंवाने वाले प्रिंस के 18वें ​बर्थडे पर मां-बहन और दोस्तों की आंखों से छलके आंसू, स्कूल गेट जलाईं मोमबत्तियां

छात्र के पिता अमित सोनी ने आरोप लगाया कि घटना बुधवार सुबह 11 बजे हुई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया। स्कूल प्रशासन उन्हें फोन करने में समय गंवाने के बजाय प्रिंस को तुरंत पास के अस्पताल ले जाता, तो शायद उनके बेटे की जान बच जाती। स्कूल भेजते समय सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद ऐसी दुखद खबर मिलेगी। परिजन रवि कुमार के अनुसार स्कूल प्रबंधन उन्हें ही फोन कर चार पहिया वाहन लेकर आने के लिए कहता रहा। जब परिजन 11:45 बजे स्कूल पहुंचे, तब प्रिंस को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।