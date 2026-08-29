राजस्थान विद्या संबल योजना: सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के 638 पदों पर भर्ती, देखें ब्लॉक-वार सीटें और आवेदन प्रक्रिया

विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक की अधिकतम आयु 65 वर्ष और संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। चयन में शैक्षणिक योग्यता को 75 प्रतिशत और प्रशैक्षणिक योग्यता को 25 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में किसी तरह का साक्षात्कार नहीं होगा।