राजस्थान का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सद्दाम बिहारी गिरफ्तार, रिश्तेदार से मिलने आया था; 26 केस दर्ज

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सद्दाम बिहारी गिरफ्तार (फोटो- @SPsawaimadhopur)
Rajasthan History Sheeter Saddam Bihari Arrested: सवाईमाधोपुर जिले में निकाय चुनावों के बीच अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान कुंडेरा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सद्दाम उर्फ बिहारी निवासी दोबड़ा हाल रेलवे कॉलोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था।
बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी को पुलिस ने लालसोट, दौसा इलाके से गोपनीय निगरानी और विशेष कार्य योजना के तहत दबोचा। गिरफ्तारी से जिले में अपराध जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि सद्दाम बिहारी का नाम कई संगीन मामलों में दर्ज है और वह पुलिस मुख्यालय का चिन्हित हार्डकोर अपराधी है।
आरोपी कई संगीन मामलों में फरार था। थाना कुंडेरा क्षेत्र में एक मई 2026 को हुई फायरिंग में उसने हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसमें आशाराम मीणा को जान से मारने की नियत से गोलियां चलाई गई थीं। इसी तरह मार्च 2026 में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया, जहां विभागों से साठगांठ कर अवैध तरीके से पासपोर्ट तैयार किए जा रहे थे।
फरवरी 2023 में उसने सलमान निवासी रेलवे कॉलोनी को पिस्टल दिखाकर धमकाया और जान से मारने की कोशिश की। अगस्त 2022 में जवाहर नगर प्लॉट पर दबंगई दिखाते हुए उसने काम बंद करवाया और 5 लाख रुपए की मांग की। इसी वर्ष नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए बदमाशों को हथियार भी उसी ने उपलब्ध कराए थे।
पुलिस के अनुसार, सद्दाम बिहारी का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा और गंभीर है। उसके खिलाफ कुल 26 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, फायरिंग, आगजनी, अपहरण, गंभीर मारपीट और अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त शामिल है। पुलिस मुख्यालय ने उसे चिन्हित हार्डकोर अपराधी घोषित कर रखा था।
पुलिस ने उसके नेपाल और हिमाचल प्रदेश में होने की जानकारी मिलने पर तकनीकी संसाधनों और मानवीय सूचना के आधार पर निगरानी शुरू की। अंततः लालसोट में रिश्तेदार से मिलने आए सद्दाम बिहारी को कुंडेरा पुलिस की विशेष टीम ने पकड़ लिया। थानाधिकारी दिलीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक अजीत मोगा और टीम के अन्य सदस्यों ने विशेष कार्य योजना बनाकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया।
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