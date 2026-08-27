राजस्थान का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सद्दाम बिहारी गिरफ्तार, रिश्तेदार से मिलने आया था; 26 केस दर्ज

आरोपी कई संगीन मामलों में फरार था। थाना कुंडेरा क्षेत्र में एक मई 2026 को हुई फायरिंग में उसने हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसमें आशाराम मीणा को जान से मारने की नियत से गोलियां चलाई गई थीं। इसी तरह मार्च 2026 में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में भी उसका नाम सामने आया, जहां विभागों से साठगांठ कर अवैध तरीके से पासपोर्ट तैयार किए जा रहे थे।