21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: आंगन में खेल रहे मासूम को उठा ले गया पैंथर, पहाड़ी पर मिला शव; आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइक फूंकी

सवाई माधोपुर के दूमोदा गांव में आंगन में खेल रहे तीन वर्षीय दिलखुश बैरवा को पैंथर उठाकर जंगल ले गया। देर रात बालक पहाड़ी पर घायल मिला, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रेंज कार्यालय में बाइक फूंकी और तोड़फोड़ की।
2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Arvind Rao

Aug 21, 2026

sawai madhopur panther kills child

घर के आंगन से 3 साल के मासूम को उठा ले गया पैंथर, देर रात पहाड़ी पर मिला शव (पत्रिका फाइल फोटो)

Sawai Madhopur Panther Kills Child: सवाईमाधोपुर जिले में सवाई मानसिंह सेंचुरी की फलौदी रेंज में पैंथर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को दूमोदा गांव के बैरवा मोहल्ले में घर के आंगन में खेल रहे तीन वर्षीय बालक को पैंथर दबोचकर जंगल की ओर ले गया। देर रात करीब दस बजे बालक घायल अवस्था में एक पहाड़ी पर मिला। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान दूमोदा निवासी संजय बैरवा के तीन वर्षीय पुत्र दिलखुश बैरवा के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण जंगल में बालक की तलाश में जुट गए। वन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक बालक का पता नहीं चला।

जिला अस्पताल में हंगामा कर प्रदर्शन

बालक की मौत की सूचना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में हंगामा कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने टोडरा नाका प्रभारी सुमन गुर्जर पर लापरवाही के आरोप लगाए। आक्रोशित ग्रामीणों ने फलौदी रेंज कार्यालय परिसर में खड़ी एक बाइक को आग लगा दी। इसके बाद अवैध खनन में जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाकर ले जाने और उसमें आग लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन वनकर्मियों की सजगता से वे सफल नहीं हो सके।

सूचना पर पहुंचे अधिकारी

सूचना पर जिला कलक्टर कानाराम, एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी और रणथम्भौर बाघ परियोजना के डीएफओ मानस सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से समझाइश कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि फलौदी रेंज में लगातार पैंथर की मौजूदगी से आबादी क्षेत्र में भय का माहौल है। उन्होंने पैंथर को पकड़ने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

बाइक जला दी, जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जाने का प्रयास

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि पैंथर बालक को उठाकर ले गया था। बालक को पहाड़ी से बरामद किया गया, लेकिन जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने रेंज कार्यालय परिसर में बाइक जला दी तथा जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जाने का प्रयास किया, जिसे स्टाफ ने विफल कर दिया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

Rajasthan: पूर्व महाराजा गज सिंह की संपत्ति हड़पने की साजिश, जाली कागजात बनाकर बेची जमीन, केस दर्ज

ये भी पढ़ें
former maharaja gaj singh property case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 07:31 am

Published on:

21 Aug 2026 07:31 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर: आंगन में खेल रहे मासूम को उठा ले गया पैंथर, पहाड़ी पर मिला शव; आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइक फूंकी

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान को एक और अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, प्रयागराज से सूरत तक का सफर होगा आसान

amrit bharat express
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में बदला निकाय चुनाव का समीकरण: OBC के खाते में गई सभापति की कुर्सी, देखें बाकी सीटों का हाल

sawaimadhopur nikay chunav
सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: जयपुर से मुंबई के व्यक्ति का अपहरण, सवाई माधोपुर में पुलिस ने दबोचा, 4 संदिग्ध पकड़े गए

Sawai Madhopur Crime
सवाई माधोपुर

राजस्थान के किसानों का हक मारकर MP भेजी जा रही थी खाद: पिकअप से 100 कट्टे DAP जब्त, दुकान मालिक समेत 3 पर FIR

sawai madhopur fertilizer seized
सवाई माधोपुर

Gangapurcity: शौचालय में बीड़ी जलाते ही धमाका! शख्स का चेहरा झुलसा; डॉक्टर ने बताई वजह

gangapurcity toilet blast
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.