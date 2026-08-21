सवाई माधोपुर: आंगन में खेल रहे मासूम को उठा ले गया पैंथर, पहाड़ी पर मिला शव; आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइक फूंकी

Sawai Madhopur Panther Kills Child: सवाईमाधोपुर जिले में सवाई मानसिंह सेंचुरी की फलौदी रेंज में पैंथर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को दूमोदा गांव के बैरवा मोहल्ले में घर के आंगन में खेल रहे तीन वर्षीय बालक को पैंथर दबोचकर जंगल की ओर ले गया। देर रात करीब दस बजे बालक घायल अवस्था में एक पहाड़ी पर मिला। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।