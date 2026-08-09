Rajasthan Crime: जयपुर से मुंबई के व्यक्ति का अपहरण, सवाई माधोपुर में पुलिस ने दबोचा, 4 संदिग्ध पकड़े गए

सवाई माधोपुर। जयपुर के भाकरोटा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का अपहरण कर कार से मुंबई ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही सवाई माधोपुर पुलिस ने रात में नाकाबंदी कर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते जा रही संदिग्ध ईको कार को कुस्तला टोल प्लाजा पर रोक लिया। कार की तलाशी में अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मौके से चार संदिग्धों को पकड़ा है। वहीं वारदात में इस्तेमाल ईको कार को भी कब्जे में ले लिया।