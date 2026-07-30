30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सवाई माधोपुर

‘चोटी के बदमाश जेल में…’ सवाईमाधोपुर महिला थाने की वायरल रील पर छिड़ी बहस, BJP नेत्री संग दिखीं पुलिस अफसर

महिला थाने में शूट की गई एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गई है। रील में भाजपा नेत्री मेहनाज पटेल के साथ महिला थानाधिकारी रुक्मणि गुर्जर और मानव तस्करी निरोधी यूनिट प्रभारी टीनू सोगरवाल भी नजर आ रही है।
2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Jul 30, 2026

Sawai Madhopur Women Police Station Viral Reel

महिला थाने में बनाई गई रील में भाजपा नेत्री व दोनों महिला अ​धिकारी। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। महिला थाने में शूट की गई एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गई है। रील में भाजपा नेत्री मेहनाज पटेल के साथ महिला थानाधिकारी रुक्मणि गुर्जर और मानव तस्करी निरोधी यूनिट प्रभारी टीनू सोगरवाल भी नजर आ रही है। हरियाणवी गाने के बोलों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे है। रील में इस्तेमाल किए गए गाने के बोल- 'शेर अकेला ही काफी है, उसे झुंड की चाहत नहीं, चोटी के बदमाश हमारी जेलों में पड़े रहते हैं' को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद यह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

चाय पीने पहुंची थीं महिला थाने, वीडियो शूट करने बाद सोशल मीडिया पर डाला

जानकारी के अनुसार भाजपा नेत्री मेहनाज पटेल चाय पीने महिला थाने पहुंची थीं। इसी दौरान रील शूट की गई और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। हालांकि पुलिस अधिकारी केवल मौजूदगी भर में दिखे, लेकिन गाने के बोलों ने विवाद को जन्म दे दिया।

मेहनाज़ पटेल बोलीं- नारी शक्ति ज़िंदाबाद

भाजपा नेत्री मेहनाज़ पटेल ने रील को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा कि सवाई माधोपुर महिला थाने में मेरी घनिष्ठ मित्र एवं महिला थाना प्रभारी रुक्मणी गुर्जर तथा टीना सोगरवाल से चाय पर आत्मीय मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान विभिन्न सामाजिक विषयों, महिलाओं की सुरक्षा तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। दोनों अधिकारी अपने दृढ़ व्यक्तित्व, मिलनसार स्वभाव, हसमुख व्यवहार एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक एवं सराहनीय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों सदैव स्वस्थ रहें और इसी समर्पण के साथ समाज की सेवा करती रहें। नारी शक्ति ज़िंदाबाद!

पहले भी रही हैं सुर्खियों में

सीआई टीनू सोगरवाल पहले भी कहीं के पान बनारस वाला और जय‑जय शिव शंकर गीत पर डांस कर सुर्खियों में रही थीं। इस बार भी उनकी मौजूदगी ने रील को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कानून की गंभीर छवि को मनोरंजन की रील में बदलना पुलिस की गरिमा पर चोट है। वहीं कुछ लोग इसे हल्की‑फुल्की मस्ती मान रहे हैं। लेकिन विवाद का केंद्र यही है कि पुलिस की मौजूदगी ने इस रील को साधारण मनोरंजन से निकालकर मुद्दा बना दिया है। उधर, इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के गाने लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना गलत है। इससे लाेगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

Banswara Accident: ‘अब कौन उड़ाएगा ड्रोन…, मेरा लाड़ला तो चला गया’, बोलते-बोलते फफक पड़े हयान के पिता

ये भी पढ़ें
Banswara Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 08:36 am

Published on:

30 Jul 2026 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / ‘चोटी के बदमाश जेल में…’ सवाईमाधोपुर महिला थाने की वायरल रील पर छिड़ी बहस, BJP नेत्री संग दिखीं पुलिस अफसर

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sawai Madhopur News : घरों में अचानक दौड़ा करंट, युवक की मौत, गर्भवती घायल, भड़के ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

Sawai Madhopur Electricity ran homes young man death pregnant Injured villagers protest
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर डिपो को 8 नई रोडवेज बसों की सौगात, 41 बसों के बेड़े से यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

Rajasthan Roadways
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur : गांव की बेटी सीमा मीणा ने प्रतिभा और मेहनत से बनाई बॉलीवुड में पहचान, युवतियों के लिए बनी प्रेरणास्रोत

Rajasthan Sawai Madhopur Village girl Seema Meena become an inspiration for young girls
सवाई माधोपुर

RBSE : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया आदेश, दस्तावेज संशोधन नियम एक माह में तीसरी बार बदला, जानें नया क्या है?

Rajasthan Board of Secondary Education new order Document amendment rules changed Know
सवाई माधोपुर

राजस्थान में शर्मनाक घटना: पैसे गुम हुए तो स्कूल में छात्राओं के उतरवाए कपड़े, शिक्षिका सस्पेंड

Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.