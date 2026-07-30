‘चोटी के बदमाश जेल में…’ सवाईमाधोपुर महिला थाने की वायरल रील पर छिड़ी बहस, BJP नेत्री संग दिखीं पुलिस अफसर

सवाईमाधोपुर। महिला थाने में शूट की गई एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गई है। रील में भाजपा नेत्री मेहनाज पटेल के साथ महिला थानाधिकारी रुक्मणि गुर्जर और मानव तस्करी निरोधी यूनिट प्रभारी टीनू सोगरवाल भी नजर आ रही है। हरियाणवी गाने के बोलों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे है। रील में इस्तेमाल किए गए गाने के बोल- 'शेर अकेला ही काफी है, उसे झुंड की चाहत नहीं, चोटी के बदमाश हमारी जेलों में पड़े रहते हैं' को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद यह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।