सवाई माधोपुर डिपो को 8 नई रोडवेज बसों की सौगात, 41 बसों के बेड़े से यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने प्रदेशभर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम द्वारा 144 नई बसें शामिल किए जाने की योजना के तहत सवाई माधोपुर डिपो को भी 8 नई बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के शामिल होने के बाद डिपो का बस बेड़ा 33 से बढ़कर 41 हो जाएगा। इससे जिले के विभिन्न मार्गों पर यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।