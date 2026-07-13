Sawai Madhopur News: कोचिंग के बाहर खड़ा होकर करता था अभद्र इशारे, फिर लड़कियों ने ऐसे सिखाया सबक

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में लड़कियों पर फब्तियां कसना और अभद्र कमेंट करना एक युवक को उस समय भारी पड़ गया, जब युवतियों ने उसे बीच बाजार पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद शहर में यही चर्चा होती रही कि लड़कियों ने जो किया वो अच्छा था। अगर हर लड़की ऐसे ही हिम्मत दिखाए तो मनचलों में भय बना रहेगा और लड़कियां बिना डर के घूम सकेगी।