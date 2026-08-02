2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सवाई माधोपुर

लालसोट-गंगापुर हाईवे पर हादसा: शोक सभा से लौट रहे युवक की मौत, पांच घायल, मृतक की चार माह पहले ही हुई थी शादी

Lalsot Gangapur Highway Accident: लालसोट-गंगापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खेड़ली ग्राम पंचायत के नागरहेड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से थ्री-व्हीलर टेंपो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में टेंपो सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Aug 02, 2026

road accident

बामनवास. दुर्घटना में क्षतिग्रस्त टेंपो और मृतक की फाइल फोटो। फोटो-पत्रिका नेटवर्क

Lalsot Gangapur Highway Accident: बामनवास (सवाईमाधोपुर)। लालसोट-गंगापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खेड़ली ग्राम पंचायत के नागरहेड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से थ्री-व्हीलर टेंपो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में टेंपो सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 35 वर्षीय शाहरुख पुत्र अब्दुल निवासी बामनवास, हाल निवासी बगराना थाना कानोता की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार सभी लोग जयपुर के बगराना से टेंपो में सवार होकर गंगापुरसिटी में अपने मामा के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद वापस जयपुर लौटते समय नागरहेड़ा के पास सामने से आए अज्ञात वाहन ने टेंपो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी पांच लोग घायल हो गए।

हादसे में महबूब पुत्र शहाबुद्दीन (46) निवासी राम रहीम कॉलोनी, लाटा हाउस, उदेई मोड़ गंगापुरसिटी, शाहरुख पुत्र अब्दुल (35), रिजवान पत्नी एहसान (30), तीन वर्षीय असनैन तथा इरफान पुत्र अली मोहम्मद निवासी बगराना थाना कानोता जयपुर घायल हुए।

यह भी वीडियो देखें:

सूचना पर बामनवास थाना पुलिस के एएसआई हेमंत कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद शाहरुख की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाते हुए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

शाहरुख की चार माह पहले ही हुई थी शादी

जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाले शाहरुख की शादी अभी करीब चार माह पहले ही हुई थी। वह टेंपो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। हादसे में उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। कम उम्र में ही परिवार का सहारा छिन जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Tonk Accident: ओवरटेक करते समय ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी बस, 23 यात्री घायल, कई जयपुर रेफर

ये भी पढ़ें
tonk accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 06:23 pm

Published on:

02 Aug 2026 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / लालसोट-गंगापुर हाईवे पर हादसा: शोक सभा से लौट रहे युवक की मौत, पांच घायल, मृतक की चार माह पहले ही हुई थी शादी

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चोटी के बदमाश जेल में…’ सवाईमाधोपुर महिला थाने की वायरल रील पर छिड़ी बहस, BJP नेत्री संग दिखीं पुलिस अफसर

Sawai Madhopur Women Police Station Viral Reel
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur News : घरों में अचानक दौड़ा करंट, युवक की मौत, गर्भवती घायल, भड़के ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

Sawai Madhopur Electricity ran homes young man death pregnant Injured villagers protest
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर डिपो को 8 नई रोडवेज बसों की सौगात, 41 बसों के बेड़े से यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

Rajasthan Roadways
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur : गांव की बेटी सीमा मीणा ने प्रतिभा और मेहनत से बनाई बॉलीवुड में पहचान, युवतियों के लिए बनी प्रेरणास्रोत

Rajasthan Sawai Madhopur Village girl Seema Meena become an inspiration for young girls
सवाई माधोपुर

RBSE : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया आदेश, दस्तावेज संशोधन नियम एक माह में तीसरी बार बदला, जानें नया क्या है?

Rajasthan Board of Secondary Education new order Document amendment rules changed Know
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.