लालसोट-गंगापुर हाईवे पर हादसा: शोक सभा से लौट रहे युवक की मौत, पांच घायल, मृतक की चार माह पहले ही हुई थी शादी

सूचना पर बामनवास थाना पुलिस के एएसआई हेमंत कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद शाहरुख की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाते हुए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।