Tonk Accident: ओवरटेक करते समय ट्रक में घुसी जैन श्रद्धालुओं से भरी बस, 23 यात्री घायल, कई जयपुर रेफर

टोंक। टोंक। घाड़ थाना क्षेत्र में कोटा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर रानीपुरा (नयागांव) पुलिया के पास रविवार को तीर्थस्थलों के दर्शन के लिए जा रहे जैन समाज के श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे के बाद बस में सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने 23 घायलों को 6 एम्बुलेंस से टोंक सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। इनमें तीन गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया।