Crocodile Attack : करौली में मगरमच्छ के हमले में चरवाहे की मौत, मवेशियों को नहलाने के दौरान हुआ हादसा

करौली। करौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। डांग क्षेत्र के मामचारी बांध पर रविवार दोपहर मवेशियों को नहला रहे चरवाहे की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। मगरमच्छ चरवाहे को जबड़ों में दबाकर पानी में खींच ले गया। काफी देर तक दोनों में संघर्ष हुआ, लेकिन चरवाहे की जान नहीं बच सकी। मृतक मांच गांव निवासी बबलेश (26) पुत्र राजाराम मीणा है। सूचना मिलने पर मामचारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाकर करौली जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।