Rajasthan Accident: बाइक को गाय से बचाने का प्रयास, ट्रक की चपेट में आए; 3 भाइयों की मौत

पवन ने दो महीने पहले ही नई बाइक खरीदी थी। पवन और आशीष मासलपुर चुंगी स्थित स्विमिंग पूल में नहाने का कार्यक्रम बनाकर निकले थे। दोनों पहले गुलाब बाग स्थित होटल पहुंचे। वहां हर्ष को छुट्टी दिलाकर अपने साथ ले गए। तीनों ने दिनभर एंजॉय किया और शाम को लौटते समय यह हादसा हो गया। हर्ष, पवन के मामा का बेटा था। आशीष, हर्ष का चचेरा भाई था। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेशचन्द मीना, पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम आदि पुलिस अधिकारी चिकित्सालय और घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।