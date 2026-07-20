Rajasthan : करौली में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने विषाक्त पदार्थ खाया, दंपती और एक पुत्र की मौत, दूसरा गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतराम, कैलादेवी पुलिस उपाधीक्षक मीना मीणा, सपोटरा थाना प्रभारी अवजीत कुमार तथा कुडगांव थाना अधिकारी पूरणमल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कैलादेवी पुलिस उपाधीक्षक मीना कुमारी ने बताया कि मृतक रामदयाल बैरवा के भाई हरिलाल बैरवा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। परिजनों के अनुसार रामदयाल बैरवा और उसकी पत्नी लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे। इससे रामदयाल मानसिक तनाव में था। खेतीबाड़ी का काम करने से उनकी आर्थिक हालत भी कोई खास नहीं थी। आशंका है कि इसी मानसिक तनाव के चलते परिवार ने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।