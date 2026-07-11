पांचना बांध प्रकरण पर पुलिस सख्त: 146 फेसबुक अकाउंट कर दिए बंद, भड़काऊ पोस्ट करने वाले राजस्थान के 48 लोग नामजद

पांचना बांध प्रकरण से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल वीडियो की जांच अब करौली और सवाईमाधोपुर के अलावा अन्य जिलों तक भी बढ़ा दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आपत्तिजनक पोस्ट कहां से अपलोड की गई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके लिए साइबर टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय अकाउंट्स और साझा की गई सामग्री की गहन जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है या उसकी ओर से कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली सामग्री साझा की गई है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।