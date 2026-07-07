करौली: पांचना बांध विवाद में चक्काजाम, गुर्जर समाज के नेता बोले- अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

बताते चलें कि जाम के कारण निजी वाहनों, निजी बसों और राजस्थान रोडवेज की बसों के पहिए पूरी तरह थम गए। करौली बस स्टैंड से हिण्डौन, जयपुर, भरतपुर, अलवर और गंगापुरसिटी जाने वाली बसें सुबह से ही बंद रहीं। धौलपुर मार्ग पर सुबह 11 बजे तक बसें चलीं, लेकिन इसके बाद कोंडर मोड़ पर जाम लगने से यह मार्ग भी ब्लॉक हो गया। केवल कैलादेवी मार्ग पर ही बसों का संचालन सुचारू रह सका।