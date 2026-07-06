Panchna Dam: 2 दशक का गतिरोध टूटा, पांचना बांध से छलकी खुशियां, नहर में दौड़ा पानी; लिफ्ट परियोजना का भी शिलान्यास

करौली। राजस्थान के करौली जिले में पांचना बांध को लेकर दो दशक से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। सोमवार को खुशियों की वो घड़ी आई, जब कमांड क्षेत्र की नहरों में नहरी तंत्र की टेस्टिंग के लिए जल निकासी शुरू की गई। इससे पहले बांध के आसपास के 39 गांवों के लिए लिफ्टी परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। साथ ही पांचना बांध के तीन गेट खोलकर गंभीरी नदी में भी जल निकासी शुरू की गई।