करौली जेल में बंद विचाराधीन कैदी कलुआ गुर्जर की मौत, 27 साल पुराने मामले में हुआ था गिरफ्तार, हार्ट अटैक की आशंका

Karauli Jail Undertrial Kalu Gurjar Dies: राजस्थान के करौली जिला कारागृह में बंद एक विचाराधीन बंदी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक बंदी की पहचान धौलपुर जिले के कालीतीर (सोने का गुर्जा) निवासी कलुआ गुर्जर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।