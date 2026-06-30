Karauli: शव रखकर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों का विरोध प्रदर्शन, करंट लगने से गई थी 3 युवकों की जान

धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए तथा जिम्मेदार विद्युत निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। मृतकों के घरों में भी मातम का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास जारी हैं लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।