राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत, अब जमीन के हिसाब से मिलेगा खाद, फार्मर आईडी से जुड़ेगी पूरी जानकारी

राज्य सरकार ने अनुदानित खादों के वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इससे किसानों को समय पर और उचित तरीकों से खाद उपलब्ध हो सकेगी। कालाबाजारी, जमाखोरी और जबरन टैगिंग पर रोक लगेगी। फसल बीमा, खाद वितरण, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ किसान आईडी के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसलिए वंचित किसान अपनी आईडी शीघ्र बनवाएं, जिससे भविष्य में विभागीय योजनाओं का लाभ प्रबंध रूप से लिया जा सके। यह भविष्य में कृषि क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

-धर्म सिंह मीना, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, करौली