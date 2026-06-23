भीलवाड़ा में नकली खाद मामले में बड़ी कार्रवाई, CCB के MD आलोक चौधरी APO, 2 कर्मचारी भी सस्पेंड

भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दबाव डालकर कथित तौर पर 'सरदार बायो एनपीके' नामक नकली और घटिया खाद की आपूर्ति का मामला सामने आया था। आरोप है कि महज़ 400 रुपए की इस घटिया बायो खाद को किसानों को जबरन 1350 रुपए में बेचा जा रहा था। इस धोखे के सामने आने के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।