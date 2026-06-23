जोधपुर में प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत पर CM सख्त: देर रात अस्पताल पहुंचीं प्रमुख शासन सचिव; 24 घंटे मॉनिटरिंग के आदेश

Jodhpur Maternal Health Crisis: जोधपुर: जोधपुर में प्रसूताओं का स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा लगातार गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ मॉनिटर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सोमवार देर रात जोधपुर पहुंचीं तथा भर्ती प्रसूताओं को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली।