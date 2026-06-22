जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला: डॉक्टर बोले- कोई चिकित्सक जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, रिपोर्ट का इंतजार

डॉ. चोपड़ा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल की दवाओं और ओटी से संक्रमण के सैंपल ले लिए हैं। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पावटा अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर को पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि अन्य मरीजों को कोई खतरा न हो। इस दौरान जिन मरीजों को सिजेरियन या अन्य ऑपरेशन की जरूरत होगी, उन्हें अस्पताल की एंबुलेंस के जरिए पास के दूसरे सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित रेफर किया जा रहा है।