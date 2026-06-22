Udaipur: आदिवासी बच्चों ने खुद पहाड़ काटकर बना दिया फुटबॉल का मैदान, नंगे पैर खेलकर बने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी

खुद फुटबॉल खिलाड़ी और एनआईएस प्रशिक्षित मांगीलाल स्कूल की छुट्टी के बाद 20 किमी की दूरी तय कर गांव पहुंचते हैं और बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। शुरुआत में बच्चों के पास फुटबॉल तक नहीं थी। कई बच्चे नंगे पैर खेलते थे। तब शिक्षक ने स्वयं फुटबॉल खरीदकर दी, जूतों की व्यवस्था की और खेल सामग्री उपलब्ध करवाई। इसका परिणाम है कि 120 से अधिक बच्चे जिला स्तर और 15 खिलाड़ी राज्य स्तर पर खेल चुके हैं।