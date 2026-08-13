कौन हैं ‘लेडी सिंघम’ IPS अमृता दुहन? देश के बेस्ट-100 पुलिस अधिकारियों में नाम, राजस्थान के ये 5 अफसर भी लिस्ट में शामिल

राजस्थान में अलग-अलग पदों पर काम करने के दौरान डॉ. अमृता दुहन ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ कई अभियान चलाए। शिक्षा नगरी कोटा में SP रहते हुए उन्होंने पुलिसिंग के साथ स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया। कोटा में स्टूडेंट के स्ट्रेस और सेफ्टी को लेकर पुलिस की ओर से संवाद की पहल भी की गई थी। जोधपुर में तैनाती के दौरान भी उनकी सख्त कार्रवाई चर्चा में रही। उन्होंने उन्होंने लॉरेंस गैंग को फॉलो करने वाले 22 बदमाशों को दबोच लिया। इन्हीं कार्रवाई के चलते उनकी पहचान एक दबंग अधिकारी के रूप में बनी। इसी सख्त अंदाज के कारण उन्हें राजस्थान का ‘लेडी सिंघम’ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वह उदयपुर की एसपी के रूप में कार्यरत है।