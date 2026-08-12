12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

‘ड्रिप चढ़ते ही छटपटाकर बेहोश हुई पत्नी, थोड़ी देर बाद मौत; उदयपुर में परिजनों का हंगामा-तोड़फोड़, मुआवजे की मांग

उदयपुर के बापू बाजार स्थित निजी क्लिनिक में पेट दर्द की शिकायत पर पहुंची 26 वर्षीय श्रद्धा की ड्रिप लगाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। वह छटपटाकर बेहोश हुई और बाद में निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दी गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Aug 12, 2026

udaipur woman dies

मृतका श्रद्धा (पत्रिका फोटो)

Bapu Bazaar Udaipur Clinic Incident: उदयपुर के बापू बाजार स्थित डॉ. बख्तावरलाल क्लिनिक में इलाज के दौरान एक 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान रामपुरा अम्बाबाड़ी निवासी श्रद्धा पत्नी हरीश तेली के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने बुधवार सुबह क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा किया और क्लिनिक का बोर्ड तोड़ दिया।

ड्रिप और इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला

परिजनों के अनुसार, श्रद्धा को केवल पेट दर्द की शिकायत थी और घर से निकलते समय उसकी हालत पूरी तरह सामान्य थी। क्लिनिक में डॉक्टर ने जांच के बाद उसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई और उसमें एक दवा का इंजेक्शन मिला दिया। इसके तुरंत बाद श्रद्धा की तबीयत बिगड़ने लगी और वह छटपटाते हुए बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद ससुर ने जब डॉक्टर से सवाल किया, तो वह कोई जवाब नहीं दे सका।

निजी अस्पताल रेफर करने और पर्ची काटने पर सवाल

तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर ने एंबुलेंस मंगवाकर महिला को एक अन्य निजी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर दोबारा क्लिनिक पहुंच गए। पति हरीश तेली ने बताया कि डॉक्टर ने परामर्श पर्ची पर पहले 'जागृति हॉस्पिटल' रेफर करने की बात लिखी थी, जिसे बाद में काट दिया गया। परिजनों का आरोप है कि महिला को किसी निजी अस्पताल के बजाय उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए था।

हंगामे के बाद डॉक्टर फरार

विवाद बढ़ता देख आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद करके मौके से भाग गया। परिजनों ने क्लिनिक को तुरंत सील करने, संबंधित डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। परिजन मांगें पूरी होने तक शव उठाने से इनकार कर रहे थे और क्लिनिक के बाहर लगभग डेढ़ घंटे तक हंगामा चलता रहा।

सूचना मिलते ही डीएसपी छवि शर्मा और सूरजपोल थानाधिकारी सूर्यभान सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान: एक साथ उठीं 6 अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग, एक घर में नहीं बची कोई महिला

ये भी पढ़ें
dholpur weeps again 6 bodies cremated together echoing 1997 tragedy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 10:00 pm

Published on:

12 Aug 2026 10:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ‘ड्रिप चढ़ते ही छटपटाकर बेहोश हुई पत्नी, थोड़ी देर बाद मौत; उदयपुर में परिजनों का हंगामा-तोड़फोड़, मुआवजे की मांग

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan ACB : ‘घूस दो, सैंपल PASS कराओ!’, 10 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर

udaipur acb traps food safety officer ghanshyam solanki salumbar
उदयपुर

बाल साहित्य संगोष्ठी में पुस्तकों पर हुई सार्थक परिचर्चा

Rajasthan
उदयपुर

केंद्रीय विद्यालय में 195 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण

Rajasthan
उदयपुर

फ्लायर…..राखी भेजने पर बहनों को 10 फीसदी की छूट, लिफाफे पर लिखना होगा ‘राखी’

Rajasthan
उदयपुर

Udaipur: पति के साथ रिटायर्ड महिला अधिकारी को भेजा जेल, 272 भूखंड आवंटन घोटाला केस में किया गिरफ्तार

udaipur plot scam
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.