‘ड्रिप चढ़ते ही छटपटाकर बेहोश हुई पत्नी, थोड़ी देर बाद मौत; उदयपुर में परिजनों का हंगामा-तोड़फोड़, मुआवजे की मांग

तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर ने एंबुलेंस मंगवाकर महिला को एक अन्य निजी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर दोबारा क्लिनिक पहुंच गए। पति हरीश तेली ने बताया कि डॉक्टर ने परामर्श पर्ची पर पहले 'जागृति हॉस्पिटल' रेफर करने की बात लिखी थी, जिसे बाद में काट दिया गया। परिजनों का आरोप है कि महिला को किसी निजी अस्पताल के बजाय उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए था।