12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

फ्लायर…..राखी भेजने पर बहनों को 10 फीसदी की छूट, लिफाफे पर लिखना होगा ‘राखी’

उदयपुर

image

Newsdesk

Aug 12, 2026

Rajasthan

B12 अगस्त से मिलेगी सुविधा, प्रधान डाकघर में लगेंगे विशेष काउंटर; एक बार में पांच राखी मेल ही करा सकेंगे बुकB
Bराजसमंद. Bरक्षाबंधन पर दूर-दराज बैठे भाई की कलाई तक राखी पहुंचाने वाली बहनों के लिए डाक विभाग ने राहत भरी पहल की है। इस बार बहनों को स्पीड पोस्ट से राखी भेजने पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी। यह सुविधा 12 अगस्त से शुरू होगी। हालांकि छूट का लाभ लेने के लिए बहनों को एक जरूरी बात का ध्यान रखना होगा। राखी वाले लिफाफे पर स्पष्ट और बड़े अक्षरों में ‘राखी’ लिखना अनिवार्य होगा। डाक विभाग के अनुसार लिफाफे पर ‘राखी मेल’ अंकित होने के बाद ही उसे इस विशेष श्रेणी में शामिल कर रियायती शुल्क लिया जाएगा। यदि लिफाफे पर ‘राखी’ नहीं लिखा हुआ है तो ग्राहक से सामान्य स्पीड पोस्ट शुल्क ही वसूला जाएगा। एक ग्राहक एक बार में अधिकतम पांच राखी मेल स्पीड पोस्ट ही बुक करा सकेगा। इसके अलावा विदेश में भी राखी भेजने के लिए आईपीएस सेवा शुल्क 185 रूपए निर्धारित किए गए हैं।
Bबुकिंग के लिए लगाए जाएंगे विशेष काउंटरB
राजसमंद स्थित प्रधान डाकघर में राखी भेजने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। रक्षाबंधन को देखते हुए विभाग की ओर से राखी की बुकिंग को आसान बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। बहनों को राखी सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए डाकघर में वाटरप्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें छोटे लिफाफे की दस, बड़े की 15 और गिफ्ट बॉक्स की कीमत 30 रुपए के बीच है।

Bआम ग्राहकों को ही मिलेगा छूट का लाभB
राखी मेल पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की सुविधा केवल आम ग्राहकों के लिए होगी। स्पीड पोस्ट की बुकिंग डाकघर के काउंटर से ही करानी होगी। बीपीएनपीएल, कारपोरेट और बल्क ग्राहकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 प्रतिशत की छूट सिर्फ डाक शुल्क पर लागू होगी। वैल्यू एडेड सेवाओं पर यह छूट नहीं दी जाएगी।

इनका कहना है
रक्षाबंधन पर लोगों की सुविधा को देखते हुए यह सुविधा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को कम शुल्क में राखी सुरक्षित और समय पर भेजने की सुविधा देना है।
- भूपेन्द्र पाराशर, अधीक्षक, डाकघर, राजसमंद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 06:01 am

Published on:

12 Aug 2026 06:01 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / फ्लायर…..राखी भेजने पर बहनों को 10 फीसदी की छूट, लिफाफे पर लिखना होगा ‘राखी’

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाल साहित्य संगोष्ठी में पुस्तकों पर हुई सार्थक परिचर्चा

Rajasthan
उदयपुर

केंद्रीय विद्यालय में 195 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण

Rajasthan
उदयपुर

Udaipur: पति के साथ रिटायर्ड महिला अधिकारी को भेजा जेल, 272 भूखंड आवंटन घोटाला केस में किया गिरफ्तार

udaipur plot scam
उदयपुर

इंटर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति, टाइम बॉन्ड पदोन्नति की मांग, सौंपा ज्ञापन

Rajasthan
उदयपुर

न्यायाधीश ने जिला कारागृह का किया निरीक्षण

Rajasthan
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.